تعليم الوفاق تلغي إعادة السنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

ليبيا – أعلن مدير مكتب التواصل بتعليم الوفاق رمضان الغضوي عن إلغاء إعادة السنة الدراسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ، مبيناً بأن إعادة السنة ستلغى للطلاب على أن يخضعوا خلال هذه المرحلة للتقييم المستمر.

الغضوي أوضح في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية أن القرار سيطبق ابتداءً من هذا العام على التلاميذ من الصف الأول وحتى الصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي، وسيطبق خلال السنوات الثلاثة المقبلة على الصفين السابع والثامن، مبيناً أن التلميذ خلال هذه المرحلة ينقل من صف لصف مع الاحتفاظ ببرنامج التقويم.

ولفت الغضوي إلى وجود لائحة مفصلة تنظم العمل بهذا القرار، وهو ما يعمل به في كل دول العالم المتقدم وفق قوله، مبيناً أن الطالب المتحصل على نتائج متوسطة أو ضعيفة سيتابع من خلال التقييم المتواصل.

يشار إلى أن وزارة التعليم حدثت هذا العام المناهج الدراسية من الصف الأول إلى السابع، وأضافت المادة الإنجليزية إلى مواد الصف الأول الابتدائي.

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