السراج يبحث تطوير قاعدة البيانات الوطنية ؟

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين، اجتماعا موسعاً، ضم كلا من وزيري الداخلية فتحي باشاغا، والمالية فرج بومطاري، ورؤساء مصلحة الجوازات والجنسية جمعة غريبة، والأحوال المدنية محمد بالتمر، والهيئة العامة للمعلومات والتوثيق محمد باني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وناقش الاجتماع الذي حضره لفيف من الخبراء والمختصين في مجال المعلوماتية، إمكانية تطوير قاعدة البيانات الوطنية، وسبل تعاون الجهات ذات العلاقة في الرقي بمستوى أداء منظومة موحدة لقاعدة البيانات الوطنية، بما يجعل من الاعتماد عليها في تلبية استحقاقات المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمراً ذا جدوى.

وتهدف فكرة توحيد قاعدة البيانات التي تطمح إلى إدخال أحدث التقنيات إلى ربط الجهات ذات العلاقة بعمل المنظومة واستخدامها كمنصة مركزية للتكامل والربط المعلوماتي بين مؤسسات الدولة، لتقديم خدماتها بشكل يضمن الجودة والدقة ويوفر الجهد والوقت بما يحقق رضى المواطن وامتنانه.

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