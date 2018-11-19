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وكيل وزارة الدفاع الإيطالي : خسرنا الميزة الدبلوماسية التاريخية مع الليبيين

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو، ” إن إيطاليا أحرقت في السنوات الأخيرة الميزة الدبلوماسية التاريخية القائمة مع الليبيين”.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع الإيطالي ، خلال تصريحات لصحيفة “لا ڤيريتاه” الإيطالية اليوم الاثنين،” أن أيطاليا خسرت بتأييد خيارات شنيعة من قبل بلدان ثالثة قررت للأسف أن تلعب بورقة الهجوم العسكري”.

وأوضح، ” أن إيطاليا تبني بالتزام علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة، و أن علاقاتهم مع ليبيا كانت تقوم دائماً على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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