المتوسط:
أكد وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو، ” إن إيطاليا أحرقت في السنوات الأخيرة الميزة الدبلوماسية التاريخية القائمة مع الليبيين”.
وأضاف وكيل وزارة الدفاع الإيطالي ، خلال تصريحات لصحيفة “لا ڤيريتاه” الإيطالية اليوم الاثنين،” أن أيطاليا خسرت بتأييد خيارات شنيعة من قبل بلدان ثالثة قررت للأسف أن تلعب بورقة الهجوم العسكري”.
وأوضح، ” أن إيطاليا تبني بالتزام علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة، و أن علاقاتهم مع ليبيا كانت تقوم دائماً على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة”.
The post وكيل وزارة الدفاع الإيطالي : خسرنا الميزة الدبلوماسية التاريخية مع الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.
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