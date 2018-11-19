الأهلي طرابلس لكرة السلة يستقبل النجم التونسي

استقبلت إدارة نادي الأهلي طرابلس فريق كرة السلة التونسي النجم الساحلي الذي وصل للعاصمة الليبية لخوض مباراة ودية أمام أبناء المكان.

ووجه الأهلي طرابلس الدعوة لنظيره التونسي للاحتفال بلقب السوبر للعبة التي توج بها على حساب النصر للموسم الرياضي 2017-2018

ولم تقتصر الدعوات على النجم فقط بل حرصت إدارة الأهلي أن توجه الدعوة لعدة شخصيات رياضية وإعلامية مرموقة وبحضور جماهير الفريق الوفية أيضا.

الجدير ذكره أن المواجهة الاحتفالية ستقام بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية