أول تعليق من السويحلي عن العقوبات الدولية على صلاح بادي

ليبيا – علق الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن السويحلي اليوم الاثنين على عقوبات مجلس الأمن ضد آمر لواء الصمود صلاح بادي.

السويحلي أضاف في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً :” عندما تصبح المحاسبة إجراءات انتقائية وتصفية حسابات مع أطراف بعينها دون غيرها،فانها تفقد معظم تأثيرها المحدود أصلاً “.

وإعتبر السويحلي أنه ليس غريباً إذا أتت هذه العقوبات (عقوبات مجلس الامن على صلاح بادي) بنتائج عكسية ، مبيناً بأن أقل النتائج التى وصفها بـ”العكسية” التي ستترتب عن القرار ستكون المزيد من الإستقطاب والتمترس الحاد وقد تجعل مهمة سلامة الصعبة أكثر مشقة.

واختتم السويحلي تغريدته قائلاً :” القرار السهل لا يمكن ان يكون بديلاً عن القرار الصائب”.

يشار إلى أن مجلس الأمن قد ادرج إسم صلاح بادي رسمياً على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر نتيجة ممارستهم أنشطة تزعزع الأمن وذلك يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري .

وقال المجلس فى قرار ترجمته المرصد وتحصلت عليه من مصدر دبلوماسي رفيع فى نيويورك بأن هذا الإدراج يأتي وفق المواد المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 من قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 والفقرة 19 من القرار 1973 من ذات السنة وهما المعتمدان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف القرار بادي بأنه قائد مليشيا مسلحة تدعى لواء الصمود المعروفة أيضاً باسم فخر أو “كبرياء ليبيا” وقائد كتيبة المرسى فى مصراتة ووفقًا للفقرات 15 و 17 من القرار 1970 فقضت العقوبات بأن يكون على حظر السفر وتجميد الأصول.

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