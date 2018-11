«داخلية الوفاق» تحذر من استخدام الألعاب النارية

المتوسط:

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على خطورة ظاهرة الألعاب النارية على المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بكل إمكانياتها عبر حملات لضبط أماكن بيع الألعاب النارية ومصادرتها.

ودعت وزارة الداخلية كافة أولياء الأمور للتعاون معها عبر عدم شرائها وأن لا يساهموا في نشر هذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في مخاطر جمى حيث تأكد الإحصائيات ازدياد حالات الإصابة بالحروق بمختلف دراجاتها إضافة حالات فقدان البصر الدائم والمؤقت خاصة بين الأطفال والتي وصلت العام الماضي فقط إلى أكثر من (400) حالة مسجلة في المستشفيات,

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، على أهمية دور وسائل الإعلام و الوعاظ في تبيان خطورة الألعاب النارية وأثرها السلبي، وكذلك كونها أمرًا دخيلا على مجتمعنا وبعيدة كل البعد عن الهدف الحقيقي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهوا الاقتداء بسيد الخلق وأخذ العبرة من حياته صلى الله عليه وسلم.

