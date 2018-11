المتوسط:

أعلنت مديرية ـمن طرابلس، استعدادها لتأمين احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث أعلنت المديرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنفيذ الخطة الأمنية 1 لسنة 2018 بتأمين الاحتفالات.

ويحتفل الليبيون في هذا التوقيت من كل عام بذكر المولد النبوي الشريف، فيما تستعد وزارة الداخلية لتأمين تلك الاحتفالات من كل عام.

