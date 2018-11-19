النهر الصناعي‏ يعلن معدل تدفق المياه إلى طرابلس ومدن الساحل

قدر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي‏ معدل التدفق المائي إلى العاصمة طرابلس ومدن الساحل (مصراتة وزليتن والخمس) بنحو 400 ألف متر مكعب.

وأشار الجهاز، في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني السبت، إلى بدء العمل في تعبئة المسار الأوسط وفق الشروط الهندسية وبشكل تدريجي.

وناشدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة المشاريع الزراعية كافة الالتزام بتعليمات الغرفة وعدم تجاوزها.

وأعلن الجهاز الخميس الماضي في بيان استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه خلال ثلاثة أيام حتى تعود المياه لمعدلاتها الطبيعية.

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