داخلية الوفاق تحذر من استخدام الألعاب النارية في المولد النبوي

طرابلس-العنوان

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، من خطورة ظاهرة الألعاب النارية على المجتمع، مشيرة إلى أنها تعمل بكل إمكانياتها عبر حملات لضبط أماكن بيع الألعاب النارية ومصادرتها.

وطالب الداخلية من أولياء الأمور التعاون معها وعدم شراء الألعاب النارية كي لا يساهموا في نشر هذه الظاهرة السلبية التي تتسب في مخاطر عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الإحصائيات تأكد ازدياد حالات الإصابة بالحروق بمختلف دراجاتها إضافة حالات فقدان البصر الدائم والمؤقت خاصة بين الأطفال والتي وصلت العام الماضي فقط إلى أكثر من 400 حالة مسجلة في المستشفيات.

وأكدت الداخلية على أهمية دور وسائل الإعلام في تبيان خطورة هذه الظاهرة كونها دخيلة على مجتمعنا وبعيدة عن الأهداف الحقيقية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو الاقتداء بسنة سيد الخلق وأخذ العبرة من حيات رسولنا الكريم.

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