أفادت إدارة جهاز الإمداد الطبي في الحكومة المؤقتة، بأنها صرفت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأسبوع الماضي في عدة مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بالمدينة.

وأشارت الإدارة، إلى أنَّ كميات الأدوية وزعت على مركز طب وجراحة القلب والعيون ببنغازي ومركز إعادة تأهيل المعاقين، والإدارة العامة للأمن المركزي.

