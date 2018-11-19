رسميا.. بادي تحت العقوبات الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، عقوبات على آمر كتيبة الصمود والعضو السابق بالمؤتمر الوطني، وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا، صلاح بادي.

وقالت “الخزانة الأميركية”، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، إن بادي عمل على تقويض جهود السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، مبينة أن العقوبات عليه تشمل تجميد أرصدته وأصوله ومنعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيغال ماندلكر، إن هجمات جماعة بادي الطويلة على طرابلس دمرت المدينة وعطلت السلام، مشيرا إلى أن الخزانة تستهدف الجهات التي ساهمت في نشر الفوضى والاضطرابات التي تقوض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

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