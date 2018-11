بعد تدهور الأوضاع في الجنوب.. «السراج» يعقد اجتماعًا لحل مشاكل المنطقة

المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج اليوم الإثنين، اجتماعا تشاوريا لبحث تنفيذ مجموعة من القرارات تشمل مجالي الأمن والخدمات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس كل من نائب رئيس المجلس عبد السلام كجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، والنائبين عن الجنوب محمد لينو وأبو صلاح شلبي.

وتدارس الاجتماع العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين والحفاظ على الأمن العام والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأصدر السراج، تعليماته لوزارة المالية بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

