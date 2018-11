عميد سبها: مستعدون للجلوس مع المحتجين لحل مشاكلهم

المتوسط:

أفاد حامد الخيالي عميد بلدية سبها، بأنَّنا على استعداد للجلوس مع المحتجين الذين يطالبون بتشكيل مجلس بلدي جديد، وذلك لحل مشاكلهم الخدمية بأكملها.

وقال الخيالي، إنَّ المحتجين ليس لديهم مطالب واضحة ورغم ذلك على استعداد للجلوس معهم.

وأشار الخيالي، إلى أنَّ المُحتجين الذين يُطالبون يطالبون بتشكيل مجلس بلدي جديد عددهم بسيط للغاية مقارنة مع عدد سكان المدينة الذي يبلغ ما يقارب الـ 350 ألف نسمة.

وأشار الخيالي، إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بإعطائهم تقارير تامة عن كل شخص دعم البلدية ومعرفة إن كانت برامجهم لمصلحة الوطن والبلاد أم لا.

