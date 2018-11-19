الفضائيّة الليبيّة : تسييّري بنغازي يتابع إجراءات علاج الجرحى طبقاً لتوجيهات القيادة العامة ومجلس الوزراء

بنغازي 19 نوفمبر 2018 (وال)- عملاً بما وجهت به القيادة العامة للجيش العربي الليبي ومجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة؛ بشأن تذليل الصعاب التى تواجه الجرحى وضرورة العمل على توفير كافة الإمكانيات المطلوبة.

بناءاً على ذلك اجتمع اليوم الاثنين رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري؛ مع عدد من الجرحى بحضور وكيل ديوان البلدية السيد عمر نشاد، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بعلاج الجرحى وإحالة القوائم إلى مدير مكتب القيادة العامة، ومن ثم تُحال إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل .

وخلال هذا الاجتماع ثمّن الجرحى المجهودات المبذُولة من قبل بلدية بنغازي، لتسهيل إجراءات العلاج فى الخارج . (وال- بنغازي)

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