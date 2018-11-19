أول تعليق من المشري عن العقوبات الدولية على صلاح بادي

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وبذراعها السياسي حزب العدالة والبناء اليوم الاثنين، المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة في طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الاستشاري التجهيزات للملتقى الوطني الجامع المقترح من البعثة الأممية، والذي سيتركز على عدد من النقاط، أهمها مشروع الدستور والترتيبات الأمنية، ومشروع قانون الانتخابات.

كما أبدى المشري استغرابه من وجود ما وصفها بـ” الإنتقائية ” في قرار مجلس الأمن الذي تم فيه اتخاذ عقوبات على آمر لواء الصمود صلاح بادي والذي وصفه المشري بـ” قرار العقوبات على بعض الشخصيات المعرقلة للاتفاق السياسي ” وترك آخرين، مبيناً أن هناك أطراف اخرى معرقلة للاتفاق لم يشملها القرار.

وثيقة | عقوبات مجلس الأمن ضد بادي تدخل حيز التنفيذ

يشار إلى أن مجلس الأمن قد ادرج إسم صلاح بادي رسمياً على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر نتيجة ممارستهم أنشطة تزعزع الأمن وذلك يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري .

وقال المجلس فى قرار ترجمته المرصد وتحصلت عليه من مصدر دبلوماسي رفيع فى نيويورك بأن هذا الإدراج يأتي وفق المواد المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 من قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 والفقرة 19 من القرار 1973 من ذات السنة وهما المعتمدان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف القرار بادي بأنه قائد مليشيا مسلحة تدعى لواء الصمود المعروفة أيضاً باسم فخر أو “كبرياء ليبيا” وقائد كتيبة المرسى فى مصراتة ووفقًا للفقرات 15 و 17 من القرار 1970 فقضت العقوبات بأن يكون على حظر السفر وتجميد الأصول.

النص الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على بادي بصفته قائد لواء الصمود وعملية فجر ليبيا

كما تم إدراج بادي أيضاً اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2011 على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الامريكية متهمة إياها بأثارة اشتباكات عنيفة في جنوب العاصمة طرابلس. عند دخوله لها في أواخر أغسطس 2018 ووقوفه وراء حرق المطار في عملية فجر ليبيا .

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