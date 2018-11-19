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مساع للقضاء على البطالة في تراغن

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضع مكتب العمل والتأهيل في بلدية تراغن، منذ انطلاقته عمله في العام 2016، برنامجه لحصر الباحثين عن العمل من خريجي المؤسسات التعليمية مختلفة المستويات.

وعمل المكتب أيضا على حصر غير المؤهلين علميا من أصحاب الحرف والمهن وتنظيم عملية إدراجهم ضمن منظومة العمل للدولة، في إطار التمهيد لإخضاعهم لدورات تدريبية داخل ليبيا وخارجها ومن ثم توفير فرص عمل لهم في القطاعين الخاص أو العام.

وتأتي جهود مكتب العمل والتأهيل في تراغن لمعالجة أزمة البطالة إلا أنه يبقى في حاجة دائمة إلى دعم من الجهات العليا في الدولة لتنجح مهمته.

ويرى مراقبون أسبابا متعددة وراء انتشار البطالة في ليبيا الغنية بخيراتها، والفقيرة في فرص العمل لأبنائها، وفي مقدمة هذه الأسباب العمالة الوافدة التي تجتاح سوق العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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