الفضائيّة الليبيّة : رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يلتقي عميد بلدية درنة لبحث آخر المستجدات بالمدينة

القبة 19 نوفمبر 2018 (وال)- صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي؛ التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى؛ عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي، والطاقم الإداري والمالي بالبلدية .

حيث نوقش في هذا اللقاء عدة موضوعات تتعلق بتقديم أفضل الخدمات بمدينة درنة، وتوفير كل المتطلبات الأساسية التى يحتاجها المواطنيين خاصة؛ وأن مدينة درنة والمناطق المحيطة بها مرت بظروف صعبة تحتاج لتضافر الجهود لحل كل المختناقات التى يُعاني منها سكان المدينة .

وأشار فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى ضرورة خلق توازن أجتماعي؛ خاصة وأن مدينة درنة تمتاز بنسيج أجتماعي متنوع على مر التاريخ؛ بينه تجانس وإنسجام وسلم أجتماعي؛ لذلك يجب مراعاة ذلك ووعدهم خيراً بأنه سيُحيل كل متطلبات عميد بلدية درنة والوفد المرافق له إلى رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة، لإنهاء الأزمات والمختناقات التي تُعاني منها مدينة درنة . (وال- القبة)

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