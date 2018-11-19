شركة الكهرباء تجري زيارة ميدانية إلى مدينة ترهونة لمتابعة حملة قطع التوصيلات غير الشرعية

ليبيا – في إطار جهود الشركة العامة للكهرباء للحد من الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية قامت دائرة الاعلام بزيارة ميدانية إلى مدينة ترهونة أمس الأحد لمتابعة وتغطية حملة قطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي بالمدينة.

العامة للكهرباء أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن إدارة حماية الطاقة الكهربائية قامت بالتنسيق مع إدارة خدمات المستهلكين ترهونة بتنفيذ حملة قطع التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي والتي بدأت يوم 2018/11/5 وتستمر إلى حين استكمال عملها بكافة المناطق ببلدية ترهونة وتستهدف بعض أصحاب المحال التجارية والصناعية بمدينة ترهونة والتي تسببت بزيادة كبيرة للأحمال.



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وقامت دائرة الاعلام بإجراء عدد من اللقاءات بهدف توعية أصحاب المحال التجارية بضرورة إطفاء الإنارة الزائدة أو التي تعمل أثناء فترة النهار الذي يعد أحد أسباب ارتفاع الاستهلاك.



وأشار مدير إدارة خدمات المستهلكين المكلف أن عدد التوصيلات غير الشرعية التي تم قطعها بلغت حوالي 80 توصيلة فيما بلغ عدد طلبات الحضور حوالي 180 طلب.



الشركة العامة للكهرباء أعربت عن أملها من كافة البلديات أن تحذوا حذوا بلدية ترهونة للقضاء على الفاقد التجاري المتمثل في التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي.

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