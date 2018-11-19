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إضراب يعم مصلحة الطيران المدني بعدة مدن

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عدد من العاملين بمصلحة الطيران المدني في طرابلس وسبها وبنغازي باعتصام مفتوح الأحد، وذلك لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في اعتماد لائحة مالية صحيحة.

كما اعتبر العاملون، أن قرارات حكومية صدرت منذ 2012 أهدرت حقوق العاملين لأنها صدرت لدعم فئة دون أخرى.

يذكر أن أسباب الاعتصام تعود إلى قرارات الحكومات المتعاقبة بشأن مرتبات العاملين بالمصلحة ما جعل بعضهم يذهب إلى مؤسسات أخرى.

وكانت النقابة الأساسية للشؤون الفنية، والنقابة الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني، أعلنتا عن عن إضراب شامل عن العمل، اعتباراً من الأحد إلى حين تسوية المرتبات وتعديلها.

وذكرت النقابتان في رسالة مشتركة موجّهة إلى مصلحة الطيران المدني، أنه بناءً على اجتماع عُقد بمصلحة الطيران، تقرَّر الدخول في إضراب بسبب ما آلت إليه الأوضاع في المصلحة من تفاوت في المرتبات والميزات.

ودعت النقابتان في كتابهما، رئيس المصلحة لإصدار تعليماته إلى قسم إعلان الطيارين، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ شركات الطيران بموعد الاعتصام، مؤكدين عدم تحملهم المسؤولية في حالة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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