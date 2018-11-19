 السراج يترأس اجتماعا موسعا لبحث تطوير قاعدة البيانات الوطنية

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً موسعاً لبحث تطوير قاعدة البيانات الوطنية.

وضم الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج أبومطاري، إضافة إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبة، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق محمد باني، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المعلوماتية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير قاعدة البيانات الوطنية من خلال توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية القادمة، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي، أن التطوير يعتمد على إدخال أحدث التقنيات لربط الجهات ذات العلاقة بهذه المنظومة توفيراً للجهد والوقت، لاستفادة كافة القطاعات من بياناتها في إعداد خططها المستقبلية، بالإضافة إلى توفير متطلبات المواطن بأيسر الطرق.

وأكد المجتمعون، على أهمية استخدام قاعدة البيانات كمنصة مركزية للتكامل والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية.

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