اجتماع موسع لـ «الوفاق» بشأن تطوير قاعدة البيانات الوطنية

ترأس صباح اليوم الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعًا موسعًا ضم كلا من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفتحي باشاغا وزير الداخلية، وفرج أبومطاري وزير المالية، بالإضافة إلى جمعة غريبة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومحمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومحمد باني رئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المعلوماتية.

وناقش الاجتماع، سبل تطوير قاعدة البيانات الوطنية من خلال توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية او اجتماعية.

