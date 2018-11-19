بلدية سرت تعقد إجتماعاً موسعاً لمناقشة تفعيل مطار المدينة وتوصيل الخدمات الأساسية له

ليبيا – عقد اليوم الإثنين بمكتب عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت اجتماعاً خصص لمتابعة التنسيق بين القطاعات المختلفة في البلدية لتفعيل مطار سرت الدولي.

الإجتماع خلص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية الاتفاق على التواصل مع الشركة العامة للكهرباء وشركة هاتف ليبيا وشركتي المدار وليبيانا وذلك لتوصيل الخدمات الأساسية للمطار.

وحضر الاجتماع مدير مكتب المواصلات سرت المهندس حسن امقاوي ومدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية ومدير مكتب سرت بشركة هاتف ليبيا المهندس احمد يوسف مدير مكتب متابعة المطار مصطفى عبد الله احويضر ومدير المكتب الاعلامي بالمطار انس ابوسليم.

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