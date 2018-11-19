جهاز مكافحة التهريب والمخدرات يضبط شاحنات تحمل مواد غذائية مهربة من منفذ امساعد

ليبيا – قام رجال التحريات بقسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي أمس الأحد بضبط شاحنة محملة بمواد غذائية كانت من ضمن 15شاحنة مهربة بإجراءات مزورة من منفذ امساعد.

المكتب الإعلامي لقسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي نوّه بأن السيطرة على منفذ امساعد تحتاج الى وقفة حقيقة وحازمة، داعياً إلى الضرب بيد من حديد كل المهربين والمزوريين والمجرمين الذين يتخذون من منفذ امساعد مرتعاً خصباً لهم بسبب ضعف السلطات في المنفذ.

وأضاف القسم أن التحقيقات أثبتت بأن المهربين يقومون بتزوير الاقرارات الجمركية وتسليمها للسائق الشاحنة والتنبيه على سائق الشاحنة بإخفاء الإقرار الجمركي المزور بعد اجتياز مدينة طبرق وإظهار فاتورة شراء داخلية صادرة من أي موزع بضائع بالجملة لإيهام رجال المكافحة المرابطين على بوابات مداخل مدينة بنغازي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم ضبط ما لا يقل عن 300 شاحنة مهربة من المنفذ وإتلاف أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة و الممنوعة عدا عن تلك التي لم يتم ضبطها لضعف الإمكانيات والتي قد تحتوي على مواد قد تشكل خطراً على صحة المواطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية