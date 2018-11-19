وزارة الدفاع الإيطالية: ملتزمون ببناء علاقة جديدة مع الليبيين أساسها الثقة

ليبيا – قال وكيل وزارة الدفاع الإيطالي إنجيلو توفالو اليوم الإثنين إن بلاده ملتزمة ببناء علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة، مبيناً أن علاقة إيطاليا مع ليبيا كانت تقوم دائماً على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة.

وكيل وزارة الدفاع انجيلو توفالو أكد في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة “لا ڤيريتاها” نقلتها وكالة آكي الإيطالية أن السياسة الإيطالية أحرقت في السنوات الأخيرة الميزة الدبلوماسية التاريخية القائمة مع الليبيين بتأييد خيارات شنيعة من قبل بلدان ثالثة قررت للأسف أن تلعب ورقة الهجوم العسكري.

وتابع توفالو قائلاً :”كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يقيّم في تلك المرحلة إعطاء الثقة لمن اقترحوا بإستخفاف كبير حل حرب ضارة ضد نظام القذّافي ندموا بعدها ببضعة أشهر،مشيرين إلى أن عدم الاستقرار الذي تلاها قد قوض الأمن العالمي”.

وأشار المسؤول بوزارة الدفاع الى أن ليبيا اليوم بفضل العمل المتواصل الذي يقوم به رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والحكومة الإيطالية برمتها تعرب مرة أخرى عن تقديرها لنهج إيطالي الدبلوماسي الصريح والقائم على الإحترام.

وكيل وزارة الدفاع الإيطالي اختتم مكرراً “إننا نبني بالتزام كبير علاقة جديدة أساسها الثقة مع ليبيا”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية