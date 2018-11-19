الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على صلاح بادي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على آمر لواء الصمود صلاح بادي، وإدراجها ضمن قائمة العقوبات لديها.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن العقوبات ستشمل حظر أي ممتلكات أو مصلحة تخصه ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في معاملات معه.

وأوضحت الوزارة، أن هذه العقوبات جاءت لقيامه بتقويض عملية السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال إثارة الاشتباكات بجنوب طرابلس في أغسطس الماضي، إلى جانب قيادته لعمليات عسكرية أخرى خلال الأعوام الماضية، بحسب البيان.

وتتهم حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة صلاح بادي بالمسؤولية عن هجوم وقع بطرابلس في مايو من العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز اليوم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن عن فرض عقوبات ضد صلاح بادي تقضي بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، وذلك بموجب بنود قرار المجلس رقم 2213 (2015)، بحسب ما أعلنت الخارجية البريطانية في بيانها أمس الجمعة.

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