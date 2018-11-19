بحضور الكبير وباشا آغا..السراج يعقد اجتماعاً موسعاً بشأن تطوير قاعدة البيانات الوطنية

ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين إجتماعاً موسعاً ضم كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزيري الداخلية والمالية فتحي باشاغا وفرج أبو مطاري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس سبل تطوير قاعدة البيانات الوطنية من خلال توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة سواء كانت سياسية أو اقتصادية او إجتماعية.

ويعتمد التطوير على ادخال احدث التقنيات لربط الجهات ذات العلاقة بهذه المنظومة توفيراً للجهد والوقت وحتى تستفيد كافة القطاعات من بياناتها في اعداد خططها المستقبلية بالإضافة إلى توفير متطلبات المواطن بأيسر الطرق.

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وأكد المجتمعون على أهمية استخدام قاعدة البيانات كمنصة مركزية للتكامل والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية.

وحضر الإجتماع كل من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المعلوماتية.



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