بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.. سفير تركيا يعقد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الرئاسي

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق اليوم الاثنين سفير دولة تركيا لدى ليبيا أحمد ايدن دوغان بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

معيتيق أثنى خلال اللقاء بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على الجهود التي بذلها السفير في تطوير العلاقات الليبية التركية في كل المجالات، متمنياً له التوفيق في المهام التي سيكلف بها مستقبلاً وقدم له درعاً تذكارياً بالمناسبة.

وأشاد سفير تركيا لدى ليبيا بالتعاون الذي التمسه طيلة عمله في ليبيا. وفي ذات السياق إستقبل عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد السفير التركي وقدم للسفير التركي أيضاً درعاً تكريمياً نظير الجهود التي بذلها لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين. من جهته أعرب السفير التركي عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مشيراً إلى الجهود التي قام بها في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين.

عبد السلام كاجمان إجتمع أيضاً بالسفير التركي واشاد بالجهود التي بذلها السفير لتنمية العلاقات الليبية التركية ولدعم بلاده لحكومة الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية