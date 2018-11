المتوسط:

أصدر وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي علي باشاغا، اليوم الإثنين، الموافق 19 نوفمبر 2018م القرار رقم (1986) لسنة 2018م، بشأن تكليف عميد محمد علي خليفة فتح الله، بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي.

وتُواجه الترتيبات الأمنية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق انتقادات واتهامات، أبرزها عدم التعامل الحاسم مع الميليشيات المسلحة.

