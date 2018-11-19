بلدية زليتن تلتفت لذوي الاحتياجات الخاصة

أنجزت بلدية زليتن مدخلا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر ديوان البلدية، معلنة بذلك اهتمامها بفئة تناستها الكثير من الجهات الرسمية.

وأكد المجلس في صفحته بـ”فيسبوك”، أن خطوته جاءت في إطار اهتمامه بجميع الشرائح المجتمعية، وتوفير الخدمات المناسبة لها، مطالبا جميع الجهات الحكومية، خصوصا في البلدية، باتخاذ خطوة مماثلة.

ونوه المجلس البلدي إلى أهمية تخصيص جزء من محطات وقوف السيارات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مفهوم “التصميم للجميع” الذي يطالب به العديد من النشطاء المهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مفهوم حديث في الهندسة المعمارية، بدأ تنفيذه في عدد من دول العالم في ستينيات القرن الماضي، ليسمح لجميع الأشخاص باستخدام المباني بغض النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

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