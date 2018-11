المتوسط:

قام صباح اليوم، عميد بلدية سرت مختار المعداني، بزيارة لمقر إذاعة سرت المحلية.

وكان في استقبال مدير الإذاعة، الطاهر أبوشيحة، وعدد من موظفي الإذاعة, تجول خلالها في مختلف أقسام الإذاعة.

وشهدت الاستعدادت التي تقوم بها إذاعة سرت المحلية لإطلاق الخارطة الإذاعية الجديدة.

