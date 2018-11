المتوسط:

ناقش آمر منطقة الخليج العسكرية العميد، فوزي المنصوري، الوضع الأمني مع الأجهزة المسؤولة عن تأمين المنطقة.

وبحث المنصوري، الذي يرأس أيضًا الغرفة الأمنية المشتركة لمنطقة الخليج، في الاجتماع، سُبل تذليل الصعاب أمام الأجهزة الأمنية من أجل القيام بمهامها داخل المنطقة، فضلاً عن التنسيق بينها، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن الأجهزة المختلفة.

