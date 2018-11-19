أمن شحات تشكل لجنة لحل المشاكل التي تواجه أهالي الشهداء

أخبار ليبيا24 – خاص

عقد مدير مديرية أمن شحات دكتور “محمد فرج الحاسي” اجتماعاً أمنياً موسعاً لكافة الأجهزة الأمنية ببلدية شحات بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي لبلدية شحات .

وكان الاجتماع بخصوص مناقشة بعض الأمور الأمنية المتعلقة بالمنطقة مع وجهاء وحكماء المنطقة .

وتقدم الحضور خلال الاجتماع اليوم بالشكر والتقدير لأبنائهم من رجال الأمن لعملهم المتواصل من أجل أن يستتب الأمن في كافة أرجاء البلدية .

وبناءً على هذا الاجتماع تم تشكيل لجنة من الحضور لمناقشة بعض الأمور منها حل المشاكل التي تواجه أهالي الشهداء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24