الميساوي: المسارح تحوّلت إلى محال تجارية

قال الممثل والمخرج المسرحي عبد المجيد الميساوي، إن المسرح في ليبيا مر بفترة صعبة طيلة السنوات الماضية أثر على المناخ الثقافي الفني بفعل مسببات كثيرة على رأسها قلة الدعم من الجهات المسؤولة التي ناشدوها في أكثر من مرة لكن لا حياة لمن تنادي، حسب قوله.

وأضاف الميساوي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الاثنين، أن مقرات الفرق المسرحية تم وضع اليد عليها من قبل الخارجين عن القانون واستبدالها بمحال تجارية لبيع السجائر وغيرها من السلع ما شكل صدمة كبيرة لحركة المسرح في ليبيا وفي طرابلس تحديدا.

وتأسف الميساوي لحال الفنانين في مدينة طرابلس الذين هجروا المسرح والحركة الفنية وقال إنهم موجودون الآن في بيوتهم وفي المقاهي يتبادلون الحديث عن أمور غير أمور الفن والمسرح.

وناشد جميع المسؤولين أن يعيدوا للفنانين فرقهم المسرحية كي يستطيعوا تنفيذ مشاريعهم لأن هنالك قضايا كثيرة في الوقت الراهن يجب على الفنان أن يسلط الضوء عليها تطبيقاً للمبدأ الذي من أجله خلق المسرح وهو رفع منسوب الوعي وأن يكون أداة للنقد البناء.

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