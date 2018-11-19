الغيثي: خطط لتأمين كافة أحياء درنة

بين عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، أن الوضع العام في المدينة جيد بعد انتهاء المعارك في معظم أحيائها وانحسارها في شارع المدينة القديمة.

وكشف الغيثي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الاثنين، وجود خطط أمنية لتأمين كافة أحياء درنة عند مداخلها ومخارجها لضبط الأمن ومنع حالات التشويش على رجال الشرطة والجيش.

وحول وضع الخدمات وعلى رأسها تهالك البنية التحتية ووضع مجمع الهريش، بين الغيثي أن هنالك مشاريع من المزمع البدء في تنفيذها لمعالجة هذه القضايا، مضيفا أن الحكومة المؤقتة تولي الوضع في المدينة أهمية.

وأشار إلى أن درنة تعاني من نقص بعض البضائع والمحروقات، مؤكدا أن العمل جارٍ لتخفيف معاناة المواطنين وتوفير ما يلزم لهم في أقرب وقت ممكن.

وعن سطو بعض الخارجين عن القانون على شقق العمارات الكورية، أكد الغيثي أن البلدية شكلت لجنة من الخبراء القانونيين والشخصيات الاجتماعية لتتبع الحالة وإرجاع المظالم إلى أهلها، ولكن عن طريق القانون الذي سيفصل في هذه القضية بعد توفر المعلومات وحيثيات الموضوع كي لا يتفاقم الأمر ويسبب حالة من الشقاق داخل المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية