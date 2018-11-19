مظاهر الاحتفال بالمواد النبوي تسود كافة مناطق ليبيا

بدأت مظاهر الاحتفال بذكرى بالمولد النبوي الشريف محمد عليه الصلاة والسلام تسود كافة مناطق ومدن ليبيا، التي تستقبلها الأسر الليبية بالبهجة والفرح والسرور.

ويقبل الأهالي على الأسواق والمحال التجارية التي تشهد حركة ونشاطا ملحوظا لشراء وإقتناء لوازم إحياء الذكرى التي تصادف 20 نوفيمبر 2018.

وعلى الرغم من اختلاف أساليب وطرق الاحتفال بالذكرى من منطقة لأخرى، إلا أن ذلك لا يُغير من مكانة المولد النبوي في قلوب الأهالي، حيث تشرع العديد من المناطق بعمل جلسات تخصص لذكر السيرة النبوية على مدى شهر ربيع الأول.