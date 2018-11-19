اجتماع تشاوري لوزراء خارجية ليبيا والسودان والنيجر وتشاد

عقد وزراء خارجية السودان وليبيا والنيجر وتشاد اجتماعًا تشاوريًّا، في إطار المنظمة الرباعية التي تجمع دول الجوار الجنوبي لليبيا.

وأوضح وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد، الأحد، وفق صحيفة المجهر السودانية، أن الهدف من الاجتماع الرباعي الذي عقد على هامش أعمال قمة الدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تأكيد المضي في التعاون والتنسيق بين هذه الدول بناء على الاتفاق الذي جرى بينها في أغسطس المنصرم في الخرطوم.

وأشار الدرديري إلى أنهم اتفقوا على عقد اجتماع للجنة الخاصة لخبراء الدول الأربع في أواخر نوفمبر الجاري، على أن يعقد الاجتماع الخاص بها بكامل الآلية في العاصمة النيجرية نيامي في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد شارك في اجتماع باليرمو حول ليبيا الذي عقد خلال الأيام الماضية.