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شبكة تجنيد أطفال للمعارضة التشادية في سبها

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رصدت الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة العسكرية سبها شبكة تجنيد أطفال تابعة لعناصر من المعارضة التشادية.

وتم الكشف عن استدراج طفل يتيم الأب، من مواليد عام 2004 بزليتين، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأغرته بالمال والنفوذ في الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

وتشتبه الغرفة الأمنية في أن يكون هذا الطفل جزءا من مشروع داعش في الصحراء الجنوبية الغربية.

ويتوقع مراقبون أن تكون الجماعات الإرهابية قد نجحت في استدراج العديد من الأطفال لصفوفها، لتنفيذ أجندات “الدمار والخراب” من أجل نهب الثروات الليبية وتحقيق مصالح المتربصين بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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