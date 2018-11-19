باشاغا يعين مديرا جديدا للأمن المركزي

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، قرارا بتكليف العميد محمد علي خليفة فتح الله، بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي.

وكان باشاغا قد أصدر، أوائل الشهر الحالي، جملة من القرارات شملت تكليف عميد دكتور أحمد الهادي كركوب بمهام مدير إدارة العلاقات والتعاون، وعميد دكتور أسامة شعبان عويدان بمهام مدير إدارة المرور والتراخيص، وعميد سالم السائح سالم قريميده بمهام مدير مديرية أمن طرابلس، وتكليف عميد عزالدين مصطفي الزوق بمهام مدير أمن منفذ مطار طرابلس الدولي بالإضافة إلى تكليف عقيد خيري محمد العربي بمهام مدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي.

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