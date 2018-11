باريس تُرحب بفرض عقوبات دولية على الإرهابي صلاح بادي

المتوسط:

رحبت فرنسا بقرار مجلس الأمن، الذي أتى ضمن مبادرة فرنسية وبريطانية بفرض عقوبات على الإرهابي الليبي صلاح بادي، الذي لعب دورًا محوريا في المواجهات التي جرت في ليبيا، والتي أدت لمقتل العديد من المدنيين، وذلك وفقًا لما قالته الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول.

وأوضحت آنييس،: «من خلال العقوبات الجديدة التي اتخذها مجلس الأمن بحق صلاح بادي، أسوةً بما فعل بحق المواطن الليبي إبراهيم الجضران، في سبتمبر الماضي».

وتابعت آنييس،: «يؤكد المجتمع الدولي على عزمه دعم العملية السياسية في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للتوصل لحل سياسي».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، دعم باريس كل الجهود التي تأتي تحت راية الأمم المتحدة من أجل تأمين استقرار ليبيا ونجاح العملية السياسية.

