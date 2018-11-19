بعد عقوبات بادي.. المشري ينتقد “الانتقائية”

أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، استغرابه من وجود انتقائية في قرار مجلس الأمن الذي تم فيه اتخاذ عقوبات على شخصيات معرقلة للاتفاق السياسي، بينما تم ترك آخرين دون عقوبات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في طرابلس، ناقش فيه الطرفان التحضيرات للملتقى الوطني الجامع، والتركيز على أهم النقاط فيه كمشروع الدستور والترتيبات الأمنية والانتخابات.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت في بيان لها، أن مجلس الأمن الدولي، وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي عضو المؤتمر الوطني السابق، أحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا 2014.

ونقلت الخارجية البريطانية تصريحا لوزير شؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت“، أعلن خلاله، أن بريطانيا نجحت في مساعيها إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، في تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على صلاح بادي قائد إحدى المجموعات المسلحة في ليبيا، والمعروفة باسم “لواء الصمود”.

وفرضت أيضا وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على بادي، تشمل تجميد أرصدته وأصوله ومنعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية.

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