«الدفاع الإيطالية»: بلادنا ملتزمة ببناء علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة

أفاد وكيل وزارة الدفاع الإيطالي إنجيلو توفالو، اليوم، بأنَّ علاقة إيطاليا مع ليبيا كانت تقوم دائمًا على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة.

وأضاف توفالو، في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة «لا ڤيريتاها»، أنَّ بلاده ملتزمة ببناء علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة.

وأشار وكيل وزارة الدفاع الإيطالي إنجيلو توفالو، إلى أن عدم الاستقرار الذي تلاها قد يقوض الأمن العالمي.

