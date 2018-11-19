قزيط: مُعاقبة شخص واحد لا يعيد الأمن لليبيا

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن العقوبات التي فرضت مؤخرا بجهود بريطانية، ستكون مقنعة ومنصفة أكثر لو أنها شملت آخرين.

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت، السبت الماضي، في أن مجلس الأمن الدولي، وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني السابق ،أحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا.

وأضاف قزيط في تصريح صحفي، إن هناك عشرات المسلحين الدين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ووردت أسماؤهم في تقارير الأمم المتحدة، في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وتساءل قزيط عن القائمة التي تضم 30 شخصية والتي قال المبعوث الأممي غسان سلامة إنه يعمل على إيقاع عقوبات عليها.

وأشار إلى أن مُعاقبة شخص واحد لا يمكن أن يعيد الأمان المفقود إلى ليبيا.

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