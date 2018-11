المتوسط:

قام مدير مديرية أمن سرت، العميد صديق بن مسعود، بنفي ما تم تناقله في العديد من وسائل الإعلام المحلية حول تواجد بعض من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، وإقامتهم لحواجز تفتيش بمنطقة وادي الحنيوة.

وأشار بن مسعود، إلى أنَّ الدوريات الأمنية التابعة لمديرية سرت قامت بعمليات تمشيط للمنطقة كاملة من سرت حتى أجدابيا، ولم تعثر على إرهابيين أو أي جيوب لهم في المنطقة.

