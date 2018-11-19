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اجتماع أمني موسع لكافة الأجهزة الأمنية بـ «شحات»

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام مدير مديرية أمن شحات دكتور، محمد فرج الحاسي، بعقد اجتماع أمني موسع لكافة الأجهزة الأمنية ببلدية شحات بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي لبلدية شحات .

وكان الاجتماع بخصوص مناقشة بعض الأمور الأمنية المتعلقة بالمنطقة مع وجهاء وحكماء المنطقة .

وخلال الاجتماع، تقدم الحضور اليوم بالشكر والتقدير لأبنائهم من رجال الأمن لعملهم المتواصل من أجل أن يستتب الأمن في كافة أرجاء البلدية، إذ تم تشكيل لجنة من الحضور لمناقشة بعض الأمور منها حل المشاكل التي تواجه أهالي الشهداء.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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