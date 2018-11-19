مدارس درج تدفع ثمن أعوام من الإهمال

يعاني مكتب التربية والتعليم درج جملة من المشاكل ومنها ضيق المدارس ونقص في المستلزمات المدرسية إضافة إلى ندرة أعضاء هيئة التدريس لبعض المواد الاساسية.

وتعاني أغلب المدارس بالمنطقة من تهالك المباني وقدمها وجل الصيانات التي عليها سطحية وتغطي أعمال الطلاء الخارجي وصيانة الأبواب وتترك الأعمال الأساسية الهامة والضرورية.

يشتكى أغلب المعلمين والمتعاونين من عدم تقاضي مكافآتهم المستحقة عن الأعوام الماضية مما دفعهم للتوقف عن إعطاء الحصص والدروس للطلبة، وهذا سبب عجزا كبيرا في أعضاء هيئة التدريس بأغلب المدارس الأساسية والثانوية.

أما عن الأثاث المدرسي ومستلزمات وسائل التعليم الأساسية فلم تورّد نهائيا ولا زالت المدارس تستخدم تركة المقاعد القديمة غير الصالحة للجلوس.

وناشد مكتب التربية والتعليم درج، مراقب مكتب التعليم غدامس والوزارات لتوفير النواقص وحل المشاكل التعليمية بالمنطقة لكن لم يستجب للنداءات حتى الآن.

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