مديرو مكاتب الإعلام بمؤسسات حكومة الوفاق يطالبون بتوفير الدعم لأداء رسالتهم الإعلامية

ناقش مديرو مكاتب الإعلام بالوزارات والهيئات والمصالح التابعة لحكومة الوفاق، المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المكاتب الإعلامية المتمثلة في نقص الإمكانات.

وبحسب منشور على منصة فيسبوك لإدارة التواصل والإعلام، فقد جاء ذلك خلال اجتماعاتهم الدورية صباح اليوم.

وأكد المشاركون على ضرورة وضع آلية يتم من خلالها تنظيم المكاتب بحيث تكون تبعيتها للوزراء، أو تحت مظلة إدارات الشؤون الإدارية والعلاقات، حيث تم الإتفاق على مناقشة الأمر مع وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات لإبداء الرأي في الموضوع.

كما أكدوا على ضرورة دعم المكاتب لتقوم بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه في توحيد الخطاب الإعلامي، ونشر ثقافة الوفاق والتسامح، ونبذ خطاب العنف والكراهية.

وفي الوقت نفسه عبروا عن استيائهم من التهميش الذي تعانيه وسائل الإعلام الرسمية في عدم مرافقتها للمسؤولين في المحافل الدولية في إشارة لمؤتمر “باليرمو” حول ليبيا الذي انعقد مؤخرًا، ولاسيما مكاتب الإعلام التابعة للوزارات التي تكتفي بالحصول على المعلومات والصور لنشر الأخبار من مرافقي الوزراء والسادة الوكلاء، في حين يطلب من المكاتب تغطية كل مناشط الوزراء والوكلاء في الداخل على مدار الساعة، بإمكانات معدومة.