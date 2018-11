اختتام «الهلال الأحمر» الليبي ورشة تدريبية بدولة توتس

المتوسط:

اختتم الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، مشاركته في ورشة عمل تدريبية دولية في تونس، تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشارك أعضاء من فرع توكرة في ورشة عمل تدريبية لإعداد مدربين جدد في الحركة الدولية التي احتضنت بالعاصمة تونس، لمدة ستة أيام بواقع 8 ساعات يومية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر توكرة محمد بوهدمة، إن الدورة تهدف لتخريج مدربين في المبادئ الأساسية في اللجنة الدولية والقانون الدولي الإنساني.

