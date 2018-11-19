الخيالي: مستمرون بعملنا ومستعدون للتسليم لمجلس منتخب

أعرب عميد بلدية سبها حامد الخيالي عن استعداده وكل أعضاء المجلس البلدي للمدينة للتسليم لأي أعضاء جدد تأتي بهم انتخابات بلدية جديدة.

وبين حامد الخيالي لليبيا الأحرار أن أعضاء المجلس البلدي التقوا بأشخاص من حراك الجنوب واستمعوا لمطالبهم، مؤكدا استمرار المجلس في عمله وعدم سماحهم لأي أحد بالتخريب وفق قوله.

وأوضح الخيالي تعقيبا على المطالبة بإنجاز خطوط شبكة الصرف الصحي للمدينة أن ذلك ليس بمقدور المجلس الذي ليس لديه ميزانية، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ نظام القذافي فشلت في إنجاز ذلك.

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