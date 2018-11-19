السراج يبحث سبل تطوير قاعدة البيانات الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماع موسع عقده الاثنين مع عدد من الوزراء والمسؤولين سبل تطوير قاعدة البيانات الوطنية.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيري الداخلية والمالية؛ إضافة إلى رئيس مصلحة الجوازات والأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق.

وناقش الاجتماع آلية توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية او اجتماعية.

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