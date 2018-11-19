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ليبيا: مهاجرو ميناء مصراتة يتمسكون بمطلب نقلهم لدولة أوروبية ويواصلون اعتصامهم لليوم العاشر

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يواصل نحو 80 مهاجرا اعتصامهم في سفينة “نيفين” في ميناء مصراتة لليوم العاشر على التوالي. ويرفضون النزول بالميناء، مطالبين بنقلهم إلى إحدى الدول الأوروبية. وقال مهاجر متواجد على السفينة لمهاجر نيوز، أنه اقترح عليهم ثلاثة خيارات إلا أنهم رفضوها بأكملها. ويعيش هؤلاء المهاجرون في وضعية صعبة جراء البرد وتجمع الفضلات في المرأب الذي يتحصنون به.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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